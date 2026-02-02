Un modelo inteligente para gestionar Las Médulas

Creado: Actualizado:

El proyecto de movilidad en Las Médulas marca un punto de inflexión para pasar de un foco de saturación a un modelo de gestión inteligente que debe regir a partir de ahora. Con picos de hasta 6.000 visitantes diarios, la implementación de controles de acceso mediante lectura de matrículas y cámaras de vigilancia incidirá en la mejora del caos circulatorio, una estrategia que mira hacia la sostenibilidad con buses eléctricos lanzadera y el cobro de una tasa que se revertirá en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios públicos del paraje, garantizando que el turismo contribuya activamente a la conservación de este Patrimonio de la Humanidad, que se sumergirá además en una experiencia pionera de realidad virtual.