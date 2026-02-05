Compromiso real con la terminal de mercancías

Creado: Actualizado:

El objetivo de conseguir una terminal de mercancías para el aeropuerto debería ser compartido por todos. La situación actual no invita al optimismo, ya que se ha convertido en algo así como un arma arrojadiza que facilita el intercambio de presuntas culpas, cuando en realidad lo que se precisa es todo lo contrario, agentes e instituciones que den un paso al frente para ponerse a trabajar con rigor y eficacia para conseguirla. Los empresarios tienen razón al pedirla. Pero también cabe exigirles que se impliquen de verdad, que presenten proyectos de actividad para que se perciba que sí hay necesidad de esta infraestructura. La colaboración público-privada es la fórmula para avanzar en objetivos como éste. Las administraciones deben percibir que se generará actividad que justifique el gasto.