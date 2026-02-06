Hacia la tercera torre del Incibe sin la dos

Creado: Actualizado:

El Incibe es uno de los buques insignia de la incorporación de León al mundo digital. El proyecto, puesto en marcha durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, no avanzó al ritmo previsto por la terrible crisis económica que asoló España partir de 2007. Han pasado demasiados años y quizá se ha echado en falta un mayor impulso a esa capitalidad de la seguridad en internet que se otorgó a León con el cambio del inicial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) hacia el Instituto Nacional de Ciberseguridad que promovió el PP. Buena prueba de esos retrasos es el hecho de que, a estas alturas, sigue pendiente la construcción de la segunda torre que quedó fijada en la planta del solar del barrio de La Lastra.

Parece innegable la fase de crecimiento que vive en este momentos el Incibe. Aunque las cosas siguen avanzando despacio, como prueba el hecho de que aún no se haya afrontado la ampliación de ese segundo edificio. Pero cabe ser optimistas, para pensar que es cuestión de poco tiempo, si se cumplen los últimos pronósticos oficiales. Y resulta especialmente interesante esa opción sobre la que se trabaja en estos momentos para incorporar el Centro Estrada de las multas de Tráfico promoviendo un complejo en el que se alzaría una tercera torre.