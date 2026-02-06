Carroñeros en busca de beneficio en Villamanín

Creado: Actualizado:

El conflicto surgido en Villamanín, tras resultar afortunado el pueblo con el Gordo de la Lotería de Navidad, afronta un nuevo episodio que supone una amenaza seria en el camino para alcanzar una solución definitiva al exceso de papeletas vendidas. Se han detectado intentos de compra y de venta de boletos premiados. El fenómeno no es nuevo, y surge desde personas que intentan blanquear dinero por lo que adquieren papeletas o décimos pagando un precio mayor, para luego cobrarlas legalmente para que aflore el dinero en ‘b’. El conflicto en Villamanín, que generaría la irrupción de estos defraudadores que actúan como auténticos carroñeros, agravaría los incontables problemas de todo tipo que ya palpables, por que este tipo de actuaciones suponen un fraude de ley que implicaría a las fuerzas de seguridad, a la Agencia Tributaria, y a la Justicia.