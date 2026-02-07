Las imágenes de toda una vida en León

Creado: Actualizado:

El Diario de León vive un mes de febrero muy intenso, con el inicio de las celebraciones de su 120 aniversario. Es todo un privilegio dentro del mundo de la comunicación, superar notablemente el siglo, y hacerlo con un liderato que se sustenta en la credibilidad y en la independencia. Esas fueron las dos palabras en las que se basó la presentación de la exposición, que podrá visitarse durante algo más de un mes en el Museo Diocesano y de la Semana Santa, con las fotos que recuerdan estas doce décadas de historia del decano de la prensa leonesa.

La muestra recrea lo vivido por los leoneses durante este periodo y es, de algún modo, un buen ejemplo de esa permanente interrelación que mantiene el rotativo con la sociedad, a la que cada día abre las puertas de sus páginas con cada ejemplar, como ahora lo hace para facilitar el acceso a su archivo fotográfico y a su hemeroteca. La colaboración de Caja Rural y del propio Museo Diocesano permiten la apertura de esta exposición que ayer fue dada a conocer en un acto al que acudieron más de un centenar de representantes de todos los ámbitos de la sociedad provincial, de sus instituciones y entidades. Hasta el 12 de marzo, con entrada gratuita, el Diario anima a los leoneses a recordar las imágenes de toda su vida.