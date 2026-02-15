Discriminación en el sistema eléctrico

Creado: Actualizado:

La saturación de la red eléctrica en León amenaza la expansión industrial del polígono de Onzonilla, una carencia preocupante que choca de frente con los discursos sobre la apremiante necesidad de atraer empresas a la provincia. En la lista de espera se acumulan una veintena proyectos de los sectores logísticos, de agroalimentación y del textil, que permanecen bloqueados a la espera de que se aumente la capacidad disponible. La falta de inversión en infraestructuras eléctricas en las pequeñas provincias pone de manifiesto la desigualdad frente a las grandes capitales, que han tenido a su disposición todos los medios del Estado para poner una alfombra roja a proyectos industriales de calado. En estas circunstancias, queda en evidencia que los propósitos de descentralización no han sido más que brindis al sol para mantener entretenida a la denominada España vaciada. Hay que estar especialmente vigilantes en este 2026, año en el que debe ver la luz la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030 que elabora Red Eléctrica (REE), una propuesta a la que ha presentado alegaciones la Junta de Castilla y León para paliar lo que considera una discriminación territorial que mantiene en vilo 15.000 millones de euros en inversiones.