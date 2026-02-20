Un suelo industrial en León que nunca llega

Creado: Actualizado:

El proyecto para crear una zona industrial en las proximidades de Puente Castro se asoma de manera periódica a la actualidad leonesa, aunque sólo para dar pasos tímidos de carácter burocráticos y marcados por los constantes aplazamientos. El Ayuntamiento de León sigue con las tramitaciones, paso a paso, pero resulta ya evidente que no se cumplirán las previsiones cuando se anunció el plan y que pasaban por tener disponible en 2025 la primera fase para empezar a acoger empresas.

El déficit de suelo en el municipio, para promover iniciativas de emprendedores o facilitar ampliaciones, es evidente y se comprueba haciendo una ruta por los ayuntamientos del entorno, que siguen creciendo en volumen de empresas, de los más diversos tamaños, captadas de año en año. Pero parece que más allá de los anuncios políticos, que llegan ahora precisamente en precampaña electoral, la realidad es que ni siquiera se ha concretado cómo se pretende afrontar la importante inversión que será necesaria para abrir este polo para captar actividad económica.

León necesita suelo industrial de manera urgente y caben todas las críticas sobre la falta de celeridad con este proyecto tantas veces anunciado como retrasado.