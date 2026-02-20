El campo leonés se vista de gala en Coyanza

Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan acoge estos días uno de los eventos más multitudinarios del calendario festivo y ferial de la provincia. Con más de un siglo de tradición, la cita coyantina facilita escaparate inmejorable para el campo leonés. Para que los profesionales conozcan las últimas novedades con la presencia de empresas especialistas en sus diferentes facetas, pero también para que los productos del campo se pongan en valor a través de la participación de los consejos reguladores. La agricultura y la ganadería tienen una importancia creciente en la estructura económica de la provincia y la Feria de Febrero es una gran ocasión para que el público en general pueda conocer cómo se están haciendo las cosas en estos momentos en el mundo agrario.