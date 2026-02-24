No es aceptable el riesgo para los viandantes

Creado: Actualizado:

El nuevo derrumbe en el Barrio Húmedo, en Dámaso Merino, debe encender todas las alarmas en el Ayuntamiento. El problema no es puntual, y afecta a un buen número de edificios en las partes históricas de las ciudades e incluso en barrios más nuevos, de las expansiones del siglo XX, donde es evidente el riesgo cierto de caída de cascotes o incluso de desplome de edificios. En pocos días, se ha visto en el barrio de San Ignacio de Ponferrada o en la plaza de San Marcelo, en un espacio empleado por terrazas. En Dámaso Merino ya se cayó hace unos años una gran parte de un edificio en otro siniestro sobre el que cabe hablar de «milagro» por la ausencia de daños humanos.