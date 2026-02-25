Compromiso, demanda de los colegios profesionales

Creado: Actualizado:

El debate preelectoral organizado por la Asociación de Colegios Profesionales de León (ColproLeón) sirvió para realizar una radiografía muy precisa sobre la situación de la provincia. El colectivo reclamó a los partidos participantes —que condenaron duramente la ausencia del PSOE— que se apueste por diseñar algo así como un «plan de rescate», ante la gravedad y la acumulación de problemas que estrangulan el futuro de León. Se pidió a los políticos más compromiso en asuntos vitales, como el éxodo poblacional, la necesidad de que crezca el aeropuerto de La Virgen con la construcción por parte del Gobierno de una terminal de mercancías o la apertura completa de la línea de Feve hasta la estación de Padre Isla. Problemas conocidos por todos, pero con un análisis de expertos.