El plan aeroespacial autonómico despega con fuerza

El Programa de Incubación Aeroespacial de Castilla y León, que incluye un proyecto con sede en el Parque Tecnológico ubicado entre Armunia y Oteruelo, amplía sus horizontes hacia todo el territorio de la autonomía y crece en progresión con el fin de aprobar las otras ocho empresas. En un momento en el que parece claro que la tecnología es un yacimiento de riqueza y empleo en los territorios menos favorecidos, resulta fundamental que se avance en campos tan innovadores como es todo lo relacionado con la ingeniería aeroespacial. El progreso marcará distancias entre los espacios geográficos que se hagan hueco en él y los que se queden ‘fuera’.