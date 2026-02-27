El deterioro político como herencia

Creado: Actualizado:

En la pasada medianoche arrancó una campaña electoral marcada por riesgos serios. Ayer se conocía un estudio, presentado en la sede del Consejo Económico de Castilla y León, que dispara hasta ocho de cada diez los jóvenes que desconfían de la política. Se pone de manifiesto ese terrible riesgo, siempre presente pero demasiado agudizado en los últimos tiempos, en torno a la falta de compromiso de las nuevas generaciones en los valores de la Democracia, de las libertades y los derechos humanos, un asunto fundamental para la convivencia de las sociedades que se contrapone siempre a la tentación de los populismos e incluso de los totalitarismos. La política es la única herramienta factible para hacer realidad la convivencia democrática. Es cierto que hay elecciones que se perciben como más próximas, al votarse por ejemplo los ayuntamientos o como más relevantes al tratarse del Gobierno central. Pero cuando se llama a las urnas para elegir el Parlamento Europeo quizá no se transmite bien a la gente que al final es el centro de poder donde se deciden incontables normas que luego son transmitidas a las legislaciones de los países comunitarios. Y ocurre también con las autonomías, que se encargan de gestionar asuntos tan relevantes como la Educación, la Sanidad o el Bienestar Social, y sobre las que resulta un error pensar que quién y cómo tendrá capacidad de asumir su dirección no acaba por afectar al ciudadano. El dato de la desafección de los jóvenes debería invitar a los partidos a repensar que están sembrando.