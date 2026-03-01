Un futuro sostenible para el sector lácteo

Creado: Actualizado:

Aunque hay ciertos augurios que hablan de que el sector lácteo se puede enfrentar a una nueva crisis ante una posible bajada de precios, lo cierto es que las granjas han cerrado un 2025 con buenas expectativas para una producción que ha sobrevivido en la cuerda floja en los últimos ejercicios. El optimismo, aunque moderado, se percibe en la Organización de Productores de Leche de León (OPL) que incluso ve posibilidades de que el sector recupere la confianza de los jóvenes y se pueda frenar el cierre de explotaciones por la jubilación de sus propietarios, aunque también se notará en el censo de este 2026. Los nuevos ganaderos, generalmente herederos de los negocios de su familia, desembarcan en un sector difícil, a merced de la industria, y con un contexto internacional complicado, pero están formados y al tanto de los últimos avances tecnológicos para que sus granjas puedan desenvolverse en el siglo XXI. En el último año las explotaciones han visto por fin compensados sus esfuerzos con precios que han sostenido rendimientos dignos y este escenario no puede convertirse en algo eventual si se quiere mantener en pie un sector que mueve en torno a 180 millones de euros anuales en la provincia.