El pilar de la economía no aguanta más peso

Creado: Actualizado:

Unas 40 ciudades de toda España, entre ellas León, vivieron ayer en sus calles movilizaciones de los autónomos para denunciar la situación que soportan y que cada día se hace más insufrible. A través de la llamada plataforma 30-N, alzaron la voz contra los problemas que acumulan y para reclamar mejoras en materia fiscal y también más medidas de apoyo. En Madrid, se personaron ante el Congreso de los Diputados, para la lectura de un manifiesto que resume los cambios que plantean y que pretenden que así sean escuchados por el Ejecutivo central. Entre las propuestas concretas que ponen sobre la mesa figura la exención del IVA hasta 85.000 euros, la puesta en marcha de rebajas en el IRPF, la reducción de cuotas o algunas mejoras en las prestaciones que reciben en materias como el cese de actividad o las bajas por enfermedad.

«Somos trabajadores, no defraudadores» o «Tenemos derechos» son algunos de los lemas empleados por todo el país desde esta plataforma que intenta canalizar la indignación creciente de un sector que nadie debe olvidar que supone uno de los puntales más importantes de la economía española, que está constituida de manera mayoritaria por pymes y pequeños emprendedores.