Servicio público de taxis en León con más calidad

La ordenanza del servicio de taxis del Ayuntamiento de León se ha retrasado mucho más de lo deseado, y debería servir para poner un poco de orden en un asunto que preocupa mucho a la ciudadanía, ya que las deficiencias existentes en la actualidad generan evidentes molestias y complicaciones de todo tipo. Algo se ha hecho mal, parece fuera de toda duda, para que no se haya conseguido concretar fórmulas de trabajo que faciliten a la gente un servicio ágil, eficaz y de calidad. La ordenanza que propone el gobierno municipal presenta avances, pero cabe la duda de si logrará el imprescindible giro radical que debe aplicarse para alterar la realidad, en muchos aspectos, que padecen las personas cuando recurren a un taxi en las calles de la capital.