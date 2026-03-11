Villahierro vuelve a superar la previsión de presos

Creado: Actualizado:

La cárcel provincial de León fue diseñada, hace un cuarto de siglo, para acoger a 1.008 reclusos. Tuvo un momento de máxima presión con hasta 1.900 internos, lo que provocó serios problemas y generó incontables quejas y críticas, hasta que se cambió la situación para avanzar hacia un nivel de concentración asumible por los trabajadores. Pero repuntan los conflictos y también las alertas con una problemática al alza. De los 768 prisioneros que había en Villahierro en 2019 se ha pasado a más de 1.100. Un cambio sustancial que combina un problema de mayor hacinamiento, con un envejecimiento de los trabajadores que dan servicio al centro. Esa combinación de empeoramiento del clima de la prisión, con unos funcionarios hastiados, exige un plan de choque urgente.