Salto hacia la excelencia en Ibioleón

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El desarrollo tecnológico y sanitario de la provincia ha dado un salto cualitativo con la consolidación de Ibioleón, el Instituto de Investigación Biosanitaria de León, que ha tomado fuerza en el último año con la adscripción definitiva de 38 grupos de investigación y un capital humano de 409 profesionales en el que se asienta el objetivo de tener capacidad científica para influir en el sistema público de salud. La selección de los equipos, bajo la dirección del hematólogo Fernando Escalante, se ha ajustado a los baremos del Instituto de Salud Carlos III, una decisión que permite aplicar criterios estrictos de producción científica y capacidad de gestión de recursos por encima de intereses particulares o institucionales que le permitirá obtener la acreditación nacional de excelencia. La estructura de Ibioleón logra, además, una integración solvente entre la Universidad de León y la red asistencial del Caule, el Bierzo y Atención Primaria, una sinergia que avala conectar el laboratorio con la práctica clínica con líneas de investigación que se traducen en herramientas para mejorar la asistencia al paciente. El punto débil, como en cualquier proyecto científico, es la financiación, un obstáculo que se puede superar con el mecenazgo y la colaboración público-privada.