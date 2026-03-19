Más complicaciones en los trenes a Madrid

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Los trabajos para la construcción de la línea de Alta Velocidad a Cantabria obligarán a interrumpir la circulación de todos los trenes que atraviesan Palencia en diferentes tramos horarios y en fines de semana. La incidencia, que según los planes de Adif se alargará hasta el mes de julio, supondrá para los usuarios de la línea Madrid-León un nuevo trastorno, añadido a los que ya se enfrentan de forma cotidiana en un servicio ferroviario que, tras la tragedia de Adamuz, no ha hecho más que perder solvencia. El calendario de cortes afectará directamente al turismo en la provincia durante la próxima Semana Santa, una de las épocas más fructíferas para el sector en León. Ya de entrada, Renfe se ha apresurado a reorganizar los servicios comerciales y ha advertido de que se habilitarán trasbordos en autobús durante el fin de semana del Domingo de Ramos, lo que puede suponer una medida disuasoria para quien quiera disfrutar de las primeras procesiones en León. Aunque las previsiones del operador ferroviario salvan los días centrales de la Semana Santa, sí que interfieren en el puente del 23 de abril y del 1 de mayo, además de todos los fines de semana de junio y julio. Se avecinan días de resignación para los pasajeros, aunque es sabido que cualquier obstáculo es pequeño si se trata de disfrutar de León.