El ‘Todos contra el fuego’ debe ser real

Creado: Actualizado:

Cuando durante el verano pasado, los montes de León y de otros provincias de España se vieron asolados por una terrible plaga de incendios se escucharon voces que echaban en falta aquellas viejas campañas de concienciación con eslóganes tan populares como el mítico ‘Todos contra el fuego’. Acabamos de estrenar la primavera y parece que el fuego ya está presente. Y con unos parámetros que invitan a elevar todas las alertas, con este dramático dato que prueba que la mayoría de los focos registrados son intencionados. Las administraciones seguro que pueden afinar más su papel y de manera especial en la prevención. Pero también resulta imprescindible una mayor implicación de los ciudadanos. Cuidando sus propiedades y, de manera especial, las próximas lugares habitados, para no facilitar la propagación de los fuegos hacia las casas. Y existe un asignatura, siempre pendiente, que es la participación de la sociedad en la persecusión de las personas que encienden esos focos. La ley del silencio que se impone muchas veces en el mundo rural impide que se reúnan las pruebas suficientes para que los culpables respondan ante la justicia. Por eso, ese ‘Todos’ debe hacerse realidad para que nunca más se repita un verano tan funesto como el de 2025.