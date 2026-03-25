Problemas ferroviarios 'cronificados' en León

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Las respuestas del Gobierno central, a las preguntas parlamentarias del Partido Popular, sobre sus planes en materia ferroviaria para la provincia de León son descorazonadoras. No hay nada previsto para dotar a la capital de una estación con espacios y servicios suficientes con los que atender al tránsito diario de pasajeros que registra. Con las instalaciones actuales, concebidas como provisionales, es evidente que el servicio no alcanza unos mínimos aceptables. Pero tampoco hay nada programado para devolver a la vida el histórico edificio de la avenida Padre Isla, al que ni siquiera llega el tren de Feve desde hace años. Y sobre la linea hacia Ponferrada y Galicia por el Manzanal, se descubre ahora que incluso hay una prórroga en el estudio sobre la mejora demandada.