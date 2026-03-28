Inaceptable rebaja en el precio pagado por la leche

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A los consumidores que se acercan a los supermercados a diario, les tiene que resultar singularmente extraño que, en estos momentos, se rebaje el precio pagado a los ganaderos por su leche. En el mismo día en el que se conoció el grave repunte que se está enraizando en el Índice de Precios al Consumo (IPC), los sindicatos agrarios de la provincia dan un paso al frente unidos —eso ya evidencia que el problema es grave— para denunciar este nuevo abuso de la industria y alertar sobre el proceso de destrucción que se genera en el sector, con un abandono de profesionales al avanzar hacia situaciones insostenibles. En León sobreviven 170 explotaciones que vuelven a sufrir tiempos de incertidumbre, y en las que es muy complicado pensar en un relevo generacional