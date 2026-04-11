Nuevo varapalo para los cultivadores de remolacha

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El cierre de la histórica factoría de Azucarera de La Bañeza ha generado una complicación añadida para uno de los sectores fundamentales del campo leonés. Son muchas las hectáreas dedicadas a la remolacha y numerosas las familias que viven de este cultivo. En principio parecía que las cosas no cambiaban para los agricultores pero, según Asaja, está llegando un nuevo varapalo en forma de no renovación de los contratos. Según el sindicato agrario, decenas de remolacheros leoneses la negativa a la oferta de contratación para la campaña 2026-2027. Alega Azucarera bajas producciones, algo que nunca había ocurrido. El problema es que la agyuda ambiental a cuenta de la PAC se condiciona a estabilidasd en el cultivo durante cinco años, algo que no podrán cumplir.