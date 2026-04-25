Sumar oportunidades en la sanidad

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Todo lo relacionado con la sanidad y el bienestar social supone, en estos momentos, un yacimiento de empleo de primer nivel. Incluso por la existencia de un grave déficit de profesionales, en el caso de los graduados en Medicina. La provincia contará en muy poco tiempo con la ansiada facultad. Pero también acumula otras titulaciones de máximo nivel en la Universidad de León para formar en Enfermería, Fisioterapia o Podología en sus dos campus, en Vegazana y en El Bierzo. Desde la pandemia se ha generado una demanda sin precedentes para conseguir estudiar estos grados, con una acumulación elevada de solicitud de plazas. Pero también se está consolidando un importante polo de estudiantes en el nivel de la Formación Profesional. En los centros públicos, sus títulos son algunos de los más demandados entre los jóvenes. Pero a esto se suma la existencia de un centro privado que ha puesto en marcha HM Hospitales en las proximidades de La Regla que ya tiene doscientas chicos formándose. Y está en fase avanza el proyecto para abrir un gran centro con especialidades sanitarias que se promueve por una sociedad madrileña y que se ubicará en el antiguo Hotel Cortes de León. Para la provincia es una oportunidad de oro ganar espacio en un sector al alza.