Falta de recursos para abordar la endometriosis

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El sistema sanitario tiene una deuda pendiente con las pacientes afectadas por la endometriosis, una enfermedad sistémica que presenta un plazo medio de diagnóstico de entre siete y diez años y que requiere de atención especializada para agilizar su detección y su tratamiento. Se trata de una patología crónica que puede llegar a ser incapacitante y que se desarrolla al margen de la atención habitual por falta de formación actualizada entre los facultativos pese a que se trata de una dolencia que llega a afectar a una de cada diez mujeres. La falta de recursos destinados a la investigación y a la creación de unidades multidisciplinares condena a quienes la padecen a pasar años de incomprensión antes de dar con un diagnóstico certero.