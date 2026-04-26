Falta de recursos para abordar la endometriosis
El sistema sanitario tiene una deuda pendiente con las pacientes afectadas por la endometriosis, una enfermedad sistémica que presenta un plazo medio de diagnóstico de entre siete y diez años y que requiere de atención especializada para agilizar su detección y su tratamiento. Se trata de una patología crónica que puede llegar a ser incapacitante y que se desarrolla al margen de la atención habitual por falta de formación actualizada entre los facultativos pese a que se trata de una dolencia que llega a afectar a una de cada diez mujeres. La falta de recursos destinados a la investigación y a la creación de unidades multidisciplinares condena a quienes la padecen a pasar años de incomprensión antes de dar con un diagnóstico certero.