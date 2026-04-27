El apagón saquea el bolsillo del ciudadano

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Un año después del cero energético que paralizó el país, el Gobierno y el sector eléctrico siguen buscando culpables en un proceso sin transparencia y enfocado a confundir al auténtico pagador de aquel bochornoso episodio. El ciudadano de a pie ha visto como cada una de sus facturas ha aumentado 20 euros de media sin que nadie aclare el motivo de la subida, un sobrecoste que se cronificará para respaldar un sistema que, tras el susto, está más blindado que nunca, según aseguran los expertos. Es lo único que se sabe con certeza. El apagón eléctrico duró horas, en función del territorio, pero el 'apagón' informativo mantiene a oscuras a la sociedad, mientras se acumulan informes y se coleccionan comisiones parlamentarias. En plena transición ecológica para desprendernos —dicen— de la dependencia del carbón y de las centrales nucleares, resulta que la era renovable, basada en esas fuentes de energía tan sostenibles, está atizando como nunca a las carteras de las familias. Y es que su falta de garantías obliga a que el sistema esté respaldado por tecnologías más caras para evitar que se repita el colapso. El sobrecoste de estos servicios de ajuste ha llevado a un nuevo máximo de 27,6 euros/MWh en marzo, casi un 74% más que hace un año.