Más obras, mayor polémica en la AP-66

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La autopista que comunica León con Asturias vive inmersa en una situación conflictiva que, si se cumplen las amenazas del Principado, acabará decidiéndose en los tribunales de Justicia. Existe un problema antiguo, con la polémica prórroga del peaje para implantar la gratuidad del tramo desde León a Benavente. Fue promovida en su día por el PP pero luego avalada por el PSOE. Quizá por eso comparten ese inmovilismo discreto hacia el problema al que pone nombre Europa al considerar ilegal la tramitación de esa ampliación hasta 2050 porque no siguió los trámites de transparencia con un concurso público abierto a quién quisiera participar. Pero hay otro frente, también en clave legal, con el cobro del peaje al completo a pesar de que el servicio que se presta es deficiente desde hace años. Al grave derrumbe que mantuvo cortados durante meses los dos carriles en dirección norte se unen los constantes remiendos que se están aplicando y que ahora alcanzan un momento de máxima complicación para el tráfico al interrumpirse los túneles limitando a una sola dirección el servicio. La legalidad prevé que cuando se presta un servicio con deficiencias debe aplicar un descuento que en la AP-66 no se ha cumplido. Y mientras tanto, la recaudación llega a un nuevo récord con 53 millones de euros.