Bochorno de la UPL con el aeropuerto

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La digestión tras la visita de una representante de Aena, para «lanzar el balón a la grada» sobre el proyecto de terminal de mercancías en el Aeropuerto de León, está resultando muy pesada para la UPL. Los leonesistas pusieron hace menos de un año en el epicentro de su convivencia con el PSOE esta demanda compartida de manera mayoritaria por la sociedad leonesa. El «ahí os quedáis» con vuestras cuitas entonado por Elena Mayoral —en las instalaciones de La Virgen del Camino— genera un problema evidente a los responsables de la Diputación. Y deja en una situación bochornosa al partido leonesista. La UPL, cuando queda un año para las elecciones municipales, tiene complicada su posición y está obligada a sacar el balón de centro tras este duro gol que le ha colado el PSOE. Sus militantes tienen muy difícil explicar qué ha ocurrido, sus votantes se ven sumidos en un mar de dudas y la sociedad leonesa se pregunta hasta qué punto se vuelve a repetir el mismo guion por parte de la principal formación leonesista, con esa inoperancia que ha marcado sus sucesivos pactos con los grandes partidos. Esos que se han vendido a bombo y platillo, incluso con responsables de primer nivel firmando en León como el hoy encarcelado José Luis Ábalos pero entonces todopoderoso número «dos» socialista. Aunque el balance de avances reales para la provincia es penoso.