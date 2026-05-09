Acción decidida para frenar la tuberculosis

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La propagación de la tuberculosis entre los jabalíes de León, Asturias y Cantabria, especialmente en las zonas limítrofes, presenta unos niveles muy elevados. Las consecuencias más directas las están pagando las ganaderías de vacuno, que sufren vaciados de todas las reses como consecuencia de los contagios al acercarse animales salvajes a las explotaciones. La Junta sitúa ya en el 20% la prevalencia en la provincia pero los niveles son notablemente superiores en los territorios de las otras autonomías de la zona de Picos de Europa. Asaja reclamó ayer medidas contundentes para un problema que tiene ese perjuicio grave a las granjas y que debe atenderse evitando las posturas timoratas por temor a las críticas desde posiciones de populismo vacuo.