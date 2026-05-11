La dignificación del archivo histórico de la Catedral

Creado: Actualizado:

Tras la presentación, dentro del proyecto Orígenes, de las ediciones de El Cartulario de Froncea (Siglos X-XIII), Fragmentos visigóticos de un penitencial tipo silense del siglo XI (BNE, MS. 10008) y Fuero de Andaluz (Siglos XI y XIII), la Consejería de Cultura se propone avanzar en esta iniciativa pionera para rescatar el valor de los archivos históricos de la Comunidad, un plan personal del consejero Gonzalo Santonja que apunta a la Catedral como próximo gran objetivo, recalcando que contiene el archivo más importante de España y «posiblemente de Occidente». Una bienvenida declaración de intenciones para recuperar un patrimonio tan excelso como olvidado y cuya custodia y revalorización debe ser asumida como una prioridad.