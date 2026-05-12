Modelo leonés para los grandes cánidos de Europa

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En septiembre de 2022 murió Dolly, un poni de 30 años. Fue atacado por un lobo en la finca familiar de la Baja Sajonia de la todopoderosa Ursula von der Leyen. Tras este episodio, la presidenta de la Comisión Europea dio un paso al frente para impulsar a nivel comunitario una reforma en la protección de los grandes cánidos de Europa. Para España aquel episodio supuso dos cambios. Se inició una auténtica batalla sin cuartel entre el Gobierno y las autonomías que tienen lobos. Y a nivel ciudadano, se tomó conciencia de que el asunto no estaba limitado a la Península Ibérica. En León, se apuesta en firme por el uso de perros para defender los rebaños. Y ahora llegan desde Alemania para intentar exportar una forma que da frutos, aunque según los ganaderos son insuficientes.