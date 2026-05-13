Bochornoso problema cronificado en Príncipe

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San Andrés del Rabanedo sufre algo así como una maldición con todo lo relacionado con el ferrocarril. Acumula una serie de desaguisados —varios sin atisbo de solución— que complican la movilidad entre sus localidades. Hay conflictos estructurales, como el soterramiento que se deniega desde Transportes o con el puente de San Juan de Dios, que lleva años concluido y sigue sin abrirse. También está pendiente la retirada de la ‘pasarela azul’ de Trobajo que incumple las normas del Camino de Santiago. Pero hay un episodio que resulta bochornoso y son las constantes inundaciones de los pasos subterráneos de la calle Príncipe. Son incontables ya las veces en las que se han convertido en auténticas piscinas y también los anuncios de solución que está claro que han sido inútiles.