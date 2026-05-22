Justicia abandonada en el mundo rural leonés

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Es sangrante y dramático. Así definió el decano de la Abogacía de León la situación del juzgado de Villablino, la más caótica de la provincia: retrasos de más de dos años, falta de personal y temporalidad extrema. La Ley de Eficiencia ha resultado, en la práctica, una Ley de Ineficiencia: más caos, más burocracia, nuevos retrasos y escasez de medios. En un territorio como Castilla y León, sin competencias en Justicia, la centralización aleja el servicio de los ciudadanos del medio rural, perjudica a las víctimas de violencia y genera sobrecostes innecesarios por suspensiones y desplazamientos. Las instalaciones judiciales son ruinosas e indignas, especialmente para las víctimas. No basta con buena voluntad. Urge acercar de verdad la Justicia a la España vaciada.