Apertura de la vacunación contra el papiloma

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Sacyl ha puesto en marcha una amplia campaña para conseguir que los jóvenes varones de la provincia nacidos entre 2001 y 2006 se vacunen de manera gratuita contra el virus del papiloma humano. El plan es ambicioso, ya que se calcula que sólo uno de cada cinco jóvenes de esas generaciones están inmunizados, tras pagar en su día una inoculación que resultaba muy costosa. El nuevo Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones Sistemáticas a lo largo de la Vida acaba con esa injusticia al universalizar la posibilidad de recibir la dosis sin gastos frente a un mal que se calcula que afecta a más del 90 de los adultos sexualmente activos. La vacuna del papiloma es aplicada desde hace años a todas las niñas, pero en el caso de los niños no se activó hasta los nacidos en 2011.