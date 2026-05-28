La oportunidad de la crisis en torno a Indra

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El enfrentamiento entre Indra y Duro Felguera se ha convertido en un obstáculo para la construcción de la nueva fábrica de vehículos militares blindados. Se trata de un proyecto realmente atractivo, ya que supondrá la creación de 200 puestos de trabajo directos de alta cualificación. El problema es que las dos compañías no se ponen de acuerdo sobre el precio que debe pagar la sociedad estatal fabricante de armamento por los terrenos a los que aspira en la localidad asturiana de Langreo. León ya tiene confirmada la próxima apertura de una factoría para el montaje de drones. Se hará en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, y este mismo viernes se aprobará la licencia. Pero la provincia de León tiene suficiente suelo disponible, por ejemplo en este macropolígono en permanente crecimiento, para poder pujar por industrias de primer nivel como ésta de los blindados. Sería interesante que los representantes políticos, especialmente desde el PSOE como partido en el Gobierno, trabajen para intentar convertir en una oportunidad lo que a día de hoy es una crisis interna dentro del Principado. El giro político y social es evidente, y parece compartida la idea de que la defensa es hoy necesaria como garantía de paz. Sería de ilusos quedarse fuera de esta nueva economía.