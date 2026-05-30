El Bierzo presume de su excelente agroalimentación

Creado: Actualizado:

La Feria Agroalimentaria y Multisectorial del Bierzo celebra este fin de semana su edición número 30. Una cifra que no está al alcance de cualquier, y que prueba dos cosas: el gran esfuerzo y la persistencia de sus organizadores; y también el interés que suscita un sector fundamental en la comarca como es la producción de sus alimentos de calidad. Casi cien expositores, algunos llegados de distintos puntos de España, comparten espacios en Carracedelo en un evento fundamental para animar la actividad en El Bierzo. La agroalimentación, en su sentido más amplio, es un yacimiento clave para la comarca —y para toda la provincia— que precisa mayores apoyos y acciones de promoción para respaldar a unos emprendedores que prueban que las cosas bien hechas sí alcanzan el éxito.