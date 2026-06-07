Más estímulos para la dirección escolar

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La gestión de los centros educativos se ha convertido en un cometido con poco atractivo para el cuerpo docente como se evidencia en el proceso de renovación de direcciones que se está acometiendo en León. De los 26 centros escolares e institutos que deben renovar sus equipos directivos, siete se encuentran en este momento sin ningún candidato. La falta de aspirantes no es un fenómeno exclusivo de las escuelas rurales donde la dispersión geográfica suele dificultar la cobertura de plazas. En esta ocasión, no hay postulantes en institutos de alta matriculación como el Legio VII y el Ordoño II en la capital, o el Europa en Ponferrada. Por el contrario, la coincidencia de hasta cuatro candidatos en centros rurales, como Alija del Infantado o Noceda, sugiere que las expectativas de movilidad geográfica o de acumulación de méritos pesan más que el interés por liderar un proyecto educativo. Tras esta situación se esconden factores como la carga burocrática o una retribución económica que no compensa el esfuerzo. Y no es una circunstancia puntual ya que la Consejería de Educación se ha visto obligada anteriormente a recurrir a la designación directa para evitar el vacío de poder, por lo que puede ser necesario replantear los estímulos para asumir el cargo.