Solución urgente para frenar el conflicto sanitario

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La huelga de médicos tiene que pararse ya. El perjuicio que se está generando es enorme. A decenas miles de personas, que han visto como se aplazaban sus consultas, pruebas e incluso intervenciones. El problema es complejo, y parece claro que el Ministerio de Sanidad no está haciendo bien las cosas, cuando son tantos los profesionales que respaldan las movilizaciones. Sería terrible tener que pensar que desde el Gobierno central no se actúa a sabiendas de que, por la delegación de competencias, son las autonomías las que sufren la presión de la ciudadanía por esos efectos de la huelga, que incluso están incrementando notablemente las listas de espera. Ahora, en el Hospital de León se suspenderán las llamadas peonadas, los refuerzos que se aplican precisamente para intentar reducir esos tiempos aguardando operaciones. La bolsa del tapón sanitario seguirá engordando y lo peor es que, según los médicos, la ministra sigue sin mostrar ninguna intención de dialogar.