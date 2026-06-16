El Común se une a la queja por la suciedad

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Las quejas por la falta de higiene en la ciudad de León, y especialmente en muchos de sus barrios, son constantes desde hace años. Pero el equipo de gobierno que dirige José Antonio Diez sigue sin atenderlas y sin cambiar las cosas para que se limpie mejor. Existen incluso polémicas añadidas, como los pluses a trabajadores, que añaden más controversia si cabe a un servicio que es fundamental para garantizar unos mínimos de calidad de vida a la ciudadanía. Esta semana pasada, el alcalde de La Bañeza viajó a Madrid para recoger una Escoba de Oro por el nivel de aseo que presenta su ciudad. En León, se recuerda cuando hace años la ciudad era la envidia en otros lugares por su pulcritud. El Procurador del Común ha unido su voz a ese clamor que exige un plan de choque para que León elimine la mugre que acumula. Ya se sabe que haciendo las cosas igual no se llega a lugares distintos. En el gobierno de Diez prueban su incapacidad para alterar una degradación que se incrementa cada año que pasa. El Procurador da pistas sobre qué debe hacerse: «actuaciones específicas de limpieza intensiva, baldeo y desinfección en aquellas zonas donde se detecten incidencias reiteradas relacionadas con orines, residuos orgánicos u otros elementos que deterioren las condiciones higiénicas del espacio público».