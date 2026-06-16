Colaboración ciudadana para frenar el fuego

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Serían incontables las ocasiones en las que desde todo tipo de instancias se lamenta esa ‘ley de silencio’ que encubre a los incendiarios. En demasiadas ocasiones se quedan sin condena los responsables al no reunirse las pruebas necesarias a pesar de que existe el convencimiento sobre la autoría. En Vega de Espinareda, sufren estos días una oleada de focos que amenazan con mayores consecuencias. De nuevo, sería importante una colaboración máxima de todos para frenar este conflicto. El fuego, de momento, no ha generado grandes focos en la provincia de León, pero un repaso al panorama nacional evidencia que las cosas están complicadas. Padrón y Boborás en Galicia, Casabermeja en Málaga o Huelva hace pocos días. El riesgo es máximo para este verano y hace falta la ayuda de todos para salvar los montes, los pueblos y lo más importante, todas las vidas humanas.