Patrimonio vuelve a poner cordura en León

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Los cubos de la muralla de la calle Carreras pusieron en evidencia la mala gestión del Ayuntamiento de León a la hora de custodiar la herencia cultural de la ciudad. La Comisión Territorial de Patrimonio enmendó la plana totalmente al equipo de gobierno de José Antonio Diez obligándole a reformular un proyecto de peatonalización que gracias a esas reformas hoy presenta una imagen adecuada facilitando la preservación y exhibición de los restos de la muralla. Pero por aquello de tropezar de nuevo en la misma piedra, el Ayuntamiento vuelve a estrellarse contra los criterios de los expertos y Patrimonio exige que se busque una alternativa para la prolongación del vial que debería comunicar La Lastra con Puente Castro después de cruzar el puente sobre el Torío. Los restos arqueológicos encontrados en su día tienen un valor relevante y deben ser conservados. Todo esto no debería sorprenderle a nadie a estas alturas, pero sí ese empecinamiento en dejar pasar los años sin trabajar en el diseño de otra fórmula para que el tráfico circule por esta zona sur de la ciudad sin dañar una parte del legado romano que los expertos consideran de singular valor. Parece que, como ya ocurrió en la muralla, tiene que ser patrimonio el que bloquee otra acción incorrecta del equipo de Diez.