Abandono de tierras por la crisis del cereal

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El sector primario se encuentra inmerso en una grave crisis de costes y precios con consecuencias impredecibles para la soberanía alimentaria del país. Los tambores lejanos que resuenan en el mundo repercuten en el bienestar de las explotaciones agrarias y ganaderas leonesas, tan sensibles al devenir meteorológico como a la estrategia geopolítica. En este contexto se circunscribe la importante reducción de siembra de cereal en esta campaña. Una caída del 30% que representa 30.000 hectáreas menos y, lo más preocupante, 20.000 de ellas abandonadas a un barbecho improductivo ante las malas perspectivas de rentabilidad. Todo apunta a que no es puntual. Si la tendencia se mantiene, y es lo más probable, la superficie volverá a caer el próximo año.