A la espera de claridad sobre la regularización

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España sigue a la espera de que se complete el proceso de regularización de extranjeros que incluso aguarda decisiones que tendrán que fijar los tribunales. De momento, todo es confusión. De aquel medio millón de migrantes, que se anunció en origen, el Gobierno ya ha elevado la cifra por encima de 1,2 millones. Pero la policía baraja la posibilidad de que incluyendo las familias se dispare hasta los tres millones. Ayer se difundió el balance de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Muchos llevan años en España. Y lo peor es que detrás de la cifras de la regularización se esconden situaciones de ilegalidad que deben investigarse. De momento, todo sigue bastante confuso.