Agilidad en la Atención Primaria del Bierzo

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La Atención Primaria del Área de Salud del Bierzo, con el centro de salud Ponferrada II (Pico Tuerto) como modelo de referencia, ha incrementado su capacidad asistencial gracias a la incorporación de técnicas diagnósticas y terapéuticas avanzadas. Esta evolución permite resolver una gran cantidad de patologías de forma ágil, lo que reafirma la operatividad del centro de salud. Los profesionales de Atención Primaria realizan unas 400 ecografías anuales, una disponibilidad técnica que permite al médico determinar la necesidad de la prueba y realizarla el mismo día de la consulta con diagnóstico en tiempo real. También la actividad quirúrgica ha experimentado un crecimiento notable, con 1.200 procesos de cirugía menor al año que agilizan las listas de espera.