Por un turismo amplio por todos los Picos de Europa

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El Parque Nacional de Picos de Europa apuesta por renovar su oferta turística con un pasaporte que promocionará las visitas por las diferentes zonas de este gran espacio protegido. La provincia de León arrastra un déficit notable con respecto a los otros dos territorios. Tiene la mayor extensión de superficie del parque pero recibe el menor número de visitantes que Asturias o Cantabria, y también la repercusión en todos los órdenes que se genera es notablemente más reducida. El nuevo sistema aplicado con esa ‘credencial’ incentivará a los que realicen rutas por varias zonas, una fórmula que puede volcar hacia León visitantes que, en principio, llegan atraídos por lugares con más repercusión y tradición turística como pueden ser Covadonga o Potes-Liébana.