Travesía convertida en un vial amigable

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La avenida Párroco Pablo Díez perderá su actual imagen de travesía para convertirse en una calle urbana. Fue históricamente el principal acceso hacia León desde buena parte de la provincia en su tránsito por Trobajo del Camino y también por Paraíso Cantinas hacia el Crucero. Pero la construcción de un buen número de alternativas facilitó que poco a poco hoy su principal servicio sea el de calle urbana, aún con un tráfico muy intenso, pero ajena a los flujos que van más allá de lo local. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo quiere mejorar su imagen de manera notable, con una nueva estructura más amigable para los vecinos, pero que también acogerá de otro modo a los miles de peregrinos que cada año pasan por Párroco Pablo Díez hacia Santiago de Compostela. El proyecto resulta especialmente atractivo ya que mejorará el tráfico con la construcción de glorietas y también incluirá avances de tipo arquitectónico, como el uso de un pavimento permeable para lograr un drenaje sostenible. También se prevé la instalación de plantas y de otro tipo de elementos que animarán esa profunda transformación, que afecta a la actual mediana que será suprimida, y que sigue dividiendo la vida en esa vieja travesía que merece convertirse en un vial urbano con unos servicios y una imagen más propia del siglo XXI.