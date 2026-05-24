Creado: Actualizado:

Hay otros mundos, pero están en este. Hay otras corrupciones, pero están en esta corrupción. La corrupción chica es tan epidémica o más que la grande. En la grande alguno pringa, pero libran los más. En la chica libran todos. La grande arma escándalo mediático y político. La chica va a la chita callando y, siendo cáncer social, nos resignamos a este mal que no mejora porque no es de ahora (y de mañana, más). Es el enchufismo, darle un trozo del Estado a un menda, no el más capacitado, y a perpetuidad, plaza en propiedad. Germán y Tasio hicieron oposiciones que convocó la Diputación, ¿o era la Junta?, quizá el Ayuntamiento, pero la suerte les situó en destinos distintos y distantes; Germán, aquí, clavado con puntas a su plaza vitalicia; Tasio, dando algún tumbo, en Bilbao primero y, finalmente, en la «Arch-Raufen» de Berlín. Germán entró de aparejador. Tasio salió de aparejador, no perdió el tiempo y acabó Arquitectura en dos especialidades: bioclimática y del paisaje. Germán sacó plaza porque su padre era íntimo de un alto cargo y le filtró temas y preguntas. Tasio se quedó sin ella, buscando empleo y ampliando estudios. Germán no necesitó ampliar formación y su primer esfuerzo cada día es dejar bien claro hasta dónde llega su responsabilidad y horario. Tasio trabajó en un estudio bilbaíno más horas de la cuenta y renovaba su contrato cada año, pero al tercero, tras un premio por un proyecto en el Parque Etxeberría, fue contratado por la «Arch-Raufen» donde hoy es director de Prospectivas. Germán vio cómo el partido que ganó elecciones contrató de laboral a otro aparejador que hoy manda en su área. Tasio contrata hoy a más gente tras demostrar una alta rentabilidad en la suya. Germán alega ahora depresión y encadena largas bajas, no da palo al agua y sigue cobrando lo mismo. A Tasio acaban de nombrarle consejero y su capital humano lo perdió León para siempre. A Germán y su inutilidad le tendremos que aguantar y pagar hasta jubilarse porque la corrupción chica ni se investiga ni se penaliza. ¿A cuántos capacitados se expulsó de aquí y cuánta purrela nos quedó estorbando y robando al común?...