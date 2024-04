A vueltas con el solar del Restaurante Luisón

Creado: Actualizado:

Los ciudadanos de León supongo que la mayoría, estamos perplejos por el «tema» del solar que como consecuencia del derribo del Restaurante Luisón debería haberse recuperado sin más como suelo público liberado de un espacio ocupado por una construcción adosada a la muralla. Esta perplejidad me nace de la incomprensión que me suscito la noticia, porque se habían dado mucha prisa para el derribo y otra tanta para la concesión de licencia por «nuestro» Ayuntamiento para, en dicho solar, construir un edificio adosado o no a la muralla (me importa poco) dedicado al «negocio» de pisos turísticos.

Sin duda, el lugar y la vista de la cara sur de la Catedral es uno de los más privilegiados de la ciudad. Ahí en la esquina del obispado y la calle Serradores, se sitúa uno de los solares más valorados de León y los leoneses nos encontramos con la noticia de la barbaridad que se iba a llevar a cabo, por lo que de inmediato nos rebelamos y comenzamos a lanzar protestas. El día 09-12-2023 yo mismo escribí en este periódico una Tribuna con el nombre Nuevo atentado a nuestro Patrimonio. Desconozco como, porque y con quien se consultó para tamaña tropelía, es incomprensible que no hayan tenido un momento de lucidez o recapacitado antes de tomar decisiones tan incompetentes, que denigran nuestro pasado histórico ya bien denigrado por anteriores munícipes. ¿Será por incultura? o ¿por que la codicia les cegó?

La prueba está en la Muralla de la calle de los Cubos. ¿Por qué no se aplica la misma política urbanística? ¿Qué razones hicieron que el equipo de gobierno del Ayuntamiento liderados por un alcalde «socialista» consumara el permiso de la construcción de una edificación de pisos turísticos? Solo se me ocurre una que es muy oscura e iré detallando a lo largo de este escrito.

Me resulta difícil digerir que un alcalde supuestamente progresista sea «censurado» por toda la derecha leonesa (incluido Vox que voto con el PP por la «no presencia» de Margarita Torres) para enmendar el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León (PEOMPCAL) que con el consenso de todos se había elaborado. ¿Cómo ha cambiado todo en nuestro Ayuntamiento para que se hayan unido los partidos socios y los de la oposición para conseguir que los socialistas se abstuvieran? ¿tal vez por el rubor que les causaba tamaño desatino? ¿Desde cuándo el PSOE se alinea con el capital para sacar buena tajado de un proyecto que tira por tierra la liberación de la muralla romana?

Me gustaría saber cómo y cuándo se gestó toda la trama del Luisón y se concedió la licencia para la construcción de una obra aledaña y pegada a la muralla de corte moderno con espectaculares vistas solo al alcance de privilegiados, con unos «precios» tan solo aptos para «ricos» o para «beneficio» no sé de qué índole, de la pandilla de ineptos que aprobó semejante insensatez.

Me llama poderosamente la atención, la posición del señor alcalde que ha liderado esta nueva edificación y que mantuvo su aprobación para que esto ocurra, y digo que me llama la atención porque de repente y quizás por la oposición popular y por la oposición política, va, se pone de perfil y vota y hace votar a su grupo con la abstención acosado por la mayoría de los grupos PP-UPL-Vox. Una derrota en toda regla y una derrota en contra de los postulados y la ideología que debe defender el interés social y público que defiende el PSOE.

Ya tiene bastante miga que se hayan unido todas las derechas para sacarle de su error. En su caso, la UPL lucha por el bien común y el interés de León, es su sitio. ¿Por qué se han calificado las parcelas hasta la torre de Ponce de «edificables» y porque no lo han sido como sistema general de espacios libres que, es lo que ha pasado con la calle los Cubos? Nos dicen que esta es la razón de que no se pueda acceder a la «expropiación». Expropiar según la RAE: «se debe expropiar, cuando lo justifique el interés social o la finalidad de la obra sea calificada de interés público». Pues es el mejor ejemplo, este es el caso, hay interés social e interés público, porque que mayor interés público y social que conseguir aunque sea poco a poco recuperar nuestra muralla.

Una muralla que se inició antes de Cristo, que sufrió múltiples derribos y reconstrucciones y que ha sido maltratada constantemente. Una muralla que en metros puede llegar a los 3.000 y que tiene un recinto romano y otro añadido más contemporáneo que es la muralla medieval. Desafortunadamente muchos tramos son de propiedad privada de congregaciones religiosas y del obispado. Si el PEOMPCAL no contempla este interés social y público, hay que modificarlo, pero hay que hacerlo ya y adecuarlo a la necesidad de que nuestro Patrimonio no pueda ser tratado en forma tan ridícula y tan chapucera, que es lo que pasaría si no se lleva a cabo. Dicha modificación debe extenderse a toda la calle hasta la Torre de Ponce que ha día de hoy también es espacio edificable y si en su día por la razón que fuera las casas adosadas se derriban deben pasar a ser espacios libres previa indemnización en el modo que se acuerde.

Es preciso negociar y acercar posturas con los dueños, ofrecerle otros terrenos o parcelas municipales, indemnizaciones en metálico, debe haber alguna manera de convencerles y si después de intentarlo no se consigue pues el camino es: la expropiación. Lo de que la pared de la muralla puede quedar «de algún modo visible aunque no sea desde el exterior» sería la peor de las soluciones y el hazmerreír de todos los leoneses y de todos cuantos nos visiten. La solución de poner un acristalamiento para desde la nueva construcción poder ver la muralla es otra chapuza que nos «hará disfrutar» por la edificación de pisos turísticos de elite, y así ver la muralla desde su interior por quienes puedan pagar «su pasta». Estas soluciones son inaceptables.

El lugar es emblemático debido a la vista privilegiada que se observa, toda la parte sur y este de la catedral. Al lado de los mismos restos únicos de la puerta romana denominada comúnmente como Puerta Obispo. Ahí se alzaba esta puerta romana de Puerta Obispo, puerta que existió hasta después de la guerra civil donde dicen con poca o ninguna evidencia que la dinamitaron porque no pasaba el coche del alcalde por los arcos. Los funcionarios del ayuntamiento dicen que este es terreno urbano de uso consolidado y que la obra es legal, ¿legal? un terreno adosado sobre la misma muralla? Puede ser legal pero es una aberración. Es terreno urbano consolidado porque alguna mente obtusa así lo calificó por su situación. No fueron así las negociaciones para expropiar con indemnizaciones míseras los terrenos de la calle de los Cubos, porque no eran estos de interés. ¡Qué pena!