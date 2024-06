Fantástico bosque en Valdavido, pero sin ganaderos

Creado: Actualizado:

L a Junta Vecinal de Valdavido, junto con la Universidad de León y la Sociedad Española de Ornitología, ha publicitado por la prensa su proyecto que tiene como objetivo potenciar la riqueza de su monte a través de la gestión activa de los hábitats, la recuperación de los usos tradicionales, y la potenciación de nuevos aprovechamientos, sin olvidar el ecoturismo.

Los responsables nos indican en dicha noticia que el objetivo es llevar a cabo acciones encaminadas a recuperar pastizales, reducir el riesgo de incendios, enriquecer el bosque autóctono y apoyar la apicultura mediante subvenciones. Resaltan la importancia de las juntas vecinales en la bioeconomía forestal y se les llena la boca al mencionar con agravio la despoblación, el abandono rural y el abandono de los usos tradicionales del monte.

Si bien esta Junta Vecinal parece estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo en relación con los temas previamente comentados, la realidad que viven los vecinos del pueblo es otra totalmente diferente. Desde hace más de un año y medio, existe por parte de un vecino y ganadero de Valdavido la intención de iniciar una actividad ganadera, que totalmente acorde a las premisas que defienden, ha sido frenada en varias ocasiones por la Junta Vecinal.

Algunos de los argumentos en contra arrojados por los miembros de la Junta Vecinal han sido, y cito textualmente «aquí no se ponen vacas por nuestros huevos» o «esto no es la cola del paro» e incluso «nadie va a vivir de los pastos de Valdavido», al parecer nadie que no quiera la Junta Vecinal, teniendo en cuenta las subvenciones que han sido destinadas al proyecto «Fantástico Bosque».

La negativa reiterada por parte de la Junta Vecinal de Valdavido ha llevado al ganadero y vecino del pueblo a iniciar procesos legales para que se respeten sus derechos a la hora de solicitar los aprovechamientos de pastos.

Al parecer, la declaración de intenciones de la noticia del día 25 de lucha contra el abandono rural, generación de pastizales y reducción de riesgo de incendios forestales, solo son compatibles con sus pretensiones ecológicas y para nada lo son, o así lo ve la Junta Vecinal, con la ganadería en extensivo y con el emprendimiento de personas que quieren comenzar su negocio en Valdavido.

Los integrantes de la Junta Vecinal, los cuales no residen en el pueblo relegando su estancia a periodos vacacionales, nos hablan a los vecinos de abandono rural y después cargan contra un ganadero que quiere emprender e iniciar su actividad ganadera en Valdavido para asentar población y trabajo. Nos hablan de regenerar pastizales para recuperar especies y no quieren ganado que es la única herramienta ecológica y natural que va a mantener dichos pastizales. Hablan de reducir el riesgo de incendios mediante subvenciones destinadas a desbroces y fajas perimetrales impidiendo la ganadería en extensivo sabiendo que los animales generan cortafuegos y crean espacios abiertos que actúan como barreras naturales frente a las llamas. Hablan de recuperación de los usos tradicionales pero insisten en prohibir a un vecino del pueblo que se gane la vida con las vacas, como siempre se hizo en la Cabrera.

Tras la reunión con la Asociación de Ganaderos Montañas de la Cabrera de León, la asociación muestra su total apoyo al vecino y ganadero del pueblo de Valdavido y exige a la Junta Vecinal que incluya los aprovechamientos de pastos en el plan anual de aprovechamientos.

Los miembros de la Asociación y vecinos de la La Cabrera en general insisten en que si las pretensiones de la Junta Vecinal son consecuentes con los ideales que tratan de defender en la noticia del día 25, vean en la ganadería en extensivo el aliado que realmente representa y no el enemigo que quieren ver.

Los vecinos del pueblo coinciden en que las pretensiones ecológicas de la Junta Vecinal pueden ser totalmente compatibles con la ganadería, sector que junto a la industria de la pizarra, llevan años siendo el motor de la economía en la Cabrera. Los ganaderos agrupados en la Asociación quieren mostrar su apoyo al vecino y recalcar que son muchas las familias que llevan años trabajando y siendo la actividad principal de gestión del medio natural y para la prevención de incendios. El bosque puede ser fantástico, pero sin dejar de lado un sector como la ganadería en extensivo, que tiene mucho peso en la comarca de la Cabrera y puede ser el mejor aliado de la ecología y el medio ambiente.