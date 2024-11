La dinámica perversa de estar a favor de dominar a los que están en contra

Publicado por Enrique Ortega Herreros León Verificado por Creado: Actualizado:

Vivimos, políticamente hablando, en medio de una dinámica perversa de enfrentamiento y cainismo. El planteamiento de buscar el bien común, el entendimiento en lo esencial y necesario para llegar a consensos se ha ido por el sumidero, por el albañal de los desechos. Se ha desenfocado el objetivo, se ha perdido la visión de lo fundamental y prioritario. Muchos no se explican lo que ocurre. Otros ya lo veían venir. Y algunos ya advertíamos hace tiempo que «quien siembra vientos, recoge tempestades». Otra cosa es la velocidad e intensidad del proceso. Es posible que el ritmo, el timing se haya acelerado por circunstancias especiales, pero el proceso ya estaba en marcha desde hacía bastante tiempo atrás. Sobre todo, desde que a un ilustre ignorante («doctor stultitiae causa»), con mucha mala leche escondida tras un rictus de sonrisa heboide y ceja circunfleja, le dio por abrir e infectar heridas, remover la mierda del pasado y acabar encabronando al avispero. Posteriormente, un fachero y felón disfrazado de «apuesto caballero andante, narciso y mentiroso en demasía, pretendido y falso desfacedor de entuertos» ha tratado (y sigue en su empeño) de rematar la faena a su vil manera y conveniencia. No parece, al menos hasta ahora, que otros caballeros de la política, aspirantes a la detención del poder, pero un tanto acomplejados, pasmadines y tacticistas, le hayan hecho modificar su rumbo.

Es de sobra conocido que la siembra precede a la cosecha, la cual es fruto de la simiente. Así, nunca cabrá esperar recoger de un grano de envidia una espiga de generosidad. El ser humano, cuando se mete en el laberinto de la política, utiliza a menudo su inteligencia, la pone en marcha para conseguir otros fines muy diferentes para los que esencialmente fue elegido. No es que renuncie a los principios de la teoría, pero ésta queda relegada o subsumida en la práctica. Ésta, la práctica, se desenvuelve actualmente en unas coordenadas marcadas para tratar de imponer a la masa, a la sociedad, al rebaño, el logro de su particular concepto del bien común, incluida la justicia y la verdad.Puede parecer paradójico el título de este artículo, pero en las circunstancias actuales se convierte en una simple deducción lógica y fácilmente verificable. En la dinámica del gobierno actual en España se constata la unión de las minorías (la mezcolanza no hace ascos a sus diferencias, muchas de ellas palmarias) para, pervirtiendo el orden de lo esencial para la mayoría, conseguir que lo accesorio prime, gane lo singular o lo particular. Se convierte así la «mayoría minoritaria» en estar de acuerdo en contra del resto; es decir estarían a favor de juntarse para ir en contra de los demás. Todo legal y democrático. Una «democracia» que, curiosamente, permitiría, a la larga, convertirse o desembocar en una dictadura. O, si lo prefieren, en una autocracia democrática (ojo al oxímoron).Ya he comentado en otras ocasiones que en el «arte y valor» de la política (en su vertiente civilizada), ésta está determinada o, en todo caso, bastante dominada por la primitiva naturaleza que dio estilo a la forma de dirigir al rebaño. El líder estaría capacitado no solo para dirigir, sino, también, para dominar e imponer. El qué y el cómo lo consiga, sabemos que primitivamente era, esencialmente, por la fuerza. La cultura ha provisto al líder de otras capacidades que puede emplear para intentar conducir a la manada con respeto, justicia, ética, progreso, etc. Sin embargo, también puede ejercer esas capacidades para reforzar el primitivo deseo de dominación en su propio beneficio. En ese caso, la verdad, el respeto, la justicia, la ética, etc. pasan a un segundo término y aparecen el empleo de la mentira, la confrontación, la injusticia, la amoralidad, etc. para conseguir sus fines (ya saben, el fin justifica los medios).Poco se ha avanzado en la búsqueda, o más bien en el logro de sistemas políticos que garanticen el poder real del pueblo y «para el pueblo». Parecería que el estilo del ejercicio del poder llevado a cabo por los jefes a lo largo de la historia de la humanidad habría cambiado sustancialmente, pero en la historia actual, presente, el pueblo sigue «endiosando» al líder que gana su favor (por las buenas o por las malas) y éste puede acabar ejerciendo el poder como le plazca. Hagan un repaso a las distintas naciones de hoy día y sus regímenes políticos correspondientes. Poco importa que se apelliden de derechas o de izquierdas, democráticos o autocráticos, comunistas o capitalistas (incluidos los mestizajes oportunistas al respecto, e incluso aparentemente contradictorios entre sí). En todos ellos, o casi, se constata el culto y/o la sumisión al líder. En lenguaje paladino se afirma de forma contundente: «El que manda en tal o cual país es fulanito o fulanita de tal». El sistema que proclama la separación real de poderes está cada vez más arrinconado y manipulado en la práctica. En España, en la actualidad, se puede afirmar que en la teoría existe la división de poderes del Estado, lo que vendría a hacer bueno el dicho, «cada uno en su casa, y Dios en la de todos». Lo grave, en la práctica, es cuando el presidente pretende convertirse en ese dios que todo lo puede, sin importarle cómo.Es penoso comprobar la práctica inutilidad de la mayoría, incluso a menudo de la totalidad de los componentes del Gobierno, en materia de decisiones importantes, sensibles o comprometidas, pues se limitan a repetir (y a acatar sin rechistar) como papagayos lo urdido o deseado por el jefe, incluso utilizando las mismas palabras y frases en sus consignas. Una vez más me pregunto si la cultura se ha puesto al servicio de la natura en su vertiente más primitiva y despótica. ¿Qué ha pasado por esas cabezas pensantes y, sin duda, en su mayoría inteligentes? ¿Han sido seducidas, colonizadas, abducidas, compradas, corrompidas? ¿La obediencia civilizada hacia «el padre», hacia el jefe, se ha convertido en una sumisión indiscriminada (acaso, también, por un miedo atávico), a un culto primitivo de adoración? No quiero pensar en el dicho: «Dios los cría y ellos se juntan».¿Y qué pensar de esos personajes ajenos al gobierno, pero que se benefician de él, aplaudiendo y apoyando la «astucia» (incluidos los chanchullos) de su presidente? Al marge n de que algunos de ellos, o todos, jueguen o aspiren a ser como él en sus respectivos predios, se aprovechan lo que pueden de sus debilidades o descuidos. La imagen que me viene a la cabeza para definirlos es dura y triste, pero me recuerda la escena de los diferentes animales carroñeros buscando la oportunidad y el momento de «pillar cacho». Todos se juntan, se ponen o están a favor de dominar a los que están en contra. Porque sigo pensando y creyendo, quizás deseando, que la mayoría de los componentes del rebaño prefieren otros valores, otras formas de ser conducidos y valorados, aunque también sospecho, e incluso temo, que la natura más primitiva y agresiva invada y sojuzgue a la cultura. De seguir así, «que Dios nos coja confesados…» o, remedando el estilo Casablanca: «¿Siempre nos quedará Bruselas?» A ver, escoja.