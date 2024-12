Las verdades del barquero en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Noelia Alvarez Díez León Verificado por Creado: Actualizado:

Son muchas las valoraciones, opiniones, quejas y sobre todo desilusiones que se vienen escuchando cada día con más insistencia, en San Andrés del Rabanedo. Si la entrada de la UPL supuso para muchos una ilusión desatada, pensando que había entrado la panacea de la gestión, después de cuatro años de abandono y desastre de la administración PSOE, lo cierto es que, transcurrido más de un año de mandato municipal, la realidad es otra, pues lejos de mejorar, podríamos decir sin riesgo a equivocarnos, que la situación está cada vez más deteriorada y con tendencia a empeorar.

A la ausencia de criterio, conocimiento, disposición, sacrificio y preparación, de los nuevos gestores de UPL, se ha unido en grandes dosis, el atrevimiento, la inoperancia e hipocresía (haciendo lo contrario de lo que siempre defendieron en la oposición). Tal operación matemática, como no podía ser de otra forma da un resultado de desolación que se transmite, no ya sólo a los ciudadanos, sino a corporativos, funcionarios y personal del ayuntamiento, que ven como se desmorona sin remedio el tercer municipio de la provincia.La gestión es tozuda. Ningún proyecto, ningún programa, ningún logro, ni una propuesta…. Esta legislatura se caracteriza por observar lo que pasa, como el que se sienta en la orilla del río ensimismado con el discurrir del agua, sin ni siquiera mojarse las yemas de los dedos. Su objetivo es esperar sentados viendo el cauce del rio, sin inmutarse hasta que les llamen para unas nuevas elecciones, donde de nuevo intentaran vender lo que son incapaces de realizar.Para concretar y sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar a modo de ejemplo, la paralización sine die del vial de San Juan de Dios, sin ninguna explicación razonable, del soterramiento ni una sola acción, ni una sola gestión, ni una sola palabra y ni una sola explicación. Las propuestas que deben partir del equipo de gobierno, no pueden ni siquiera ser propuestas, por ausencia de concejales del equipo de gobierno que deberían estar por obligación y responsabilidad. Los jardines y la limpieza, cada día peor, por no saber gestionar, entre otras muchas cosas, la tasa de reposición. Asimismo, y por lo que debería producir sonrojo en la señora alcaldesa, las infraestructuras que se están realizando (acerados de la carretera Caboalles), proceden de la legislatura del PP. Y de Araú qué me dicen… Pues bien, resulta incomprensible que, aún así, por algunos sectores ya conocidos, y a modo de una mal entendida justificación, se hable de la incapacidad en los treinta años anteriores, de legislaturas que ejercieron tanto PSOE como PP. Creo que es obligatorio aclarar determinados extremos. En primer lugar en esos treinta años, el PP sólo gobernó en cuatro años (desde el 2011 al 2015), y en el peor momento posible, heredando 78 millones de deuda del PSOE, un desequilibrio presupuestario de mas de 12 millones de desfase anual, y con empresas abandonadas a su suerte, por la falta de liquidez del Ayuntamiento. Con dificultades incluso para pagar los salarios de los trabajadores. Pues bien, en esos únicos cuatro años de gestión, aprobamos un plan de ajuste donde la deuda comercial se transformo en deuda financiera, evitando la ruina de mercantiles que tenían todas las papeletas para ello, y poniendo los pilares necesarios para la definitiva solución económica. Plan de ajuste que hoy aún se mantiene y ha hecho posible la mejor realidad económica que hoy presenta. Conseguimos el equilibrio presupuestario, no hubo ningún despido, protegimos los derechos laborales, pusimos la primera piedra para infraestructuras, que con posterioridad se atascaron por falta de gestión, y hoy día (con más de nueve años de retraso) se empiezan a realizar.Arau es caso aparte, y nos duele especialmente por el trabajo y el sacrificio que tuvimos que hacer para conseguir que fuera una realidad. En el año 2011, cuando el PP entró en el gobierno municipal, todo el mundo recordará la situación. Había un carril inutilizado con unas pilastras que se habían fijado para evitar que se derrumbara, provocando quejas continuas y desajustes en el tráfico y en el día a día de Trobajo del Camino. A partir del año 2011, las múltiples visitas a Madrid y peticiones, del alcalde y concejales a la sazón, para reactivar un proyecto que se encontraba muerto por la inacción del PSOE, en el gobierno hasta entonces, dio sus frutos y se relanzo el proyecto. Tras varios meses de obra se finalizó en el año 2015, con unas instalaciones envidiables y un entorno totalmente mejorado. Eso no lo debe olvidar nadie, es logro del PP. Que ahora tengamos que escuchar que no queremos que se abra Arau, que no queremos que sea una realidad, es una falacia. El Partido Popular, por lo relatado con anterioridad, es quien mas desea que Arau no vuelva a caer en ruinas, y se le de el uso muy necesario, que se fijó en su momento. Lo que el PP, ni nadie en su juicio puede pretender es que, al amparo de una supuesta intención solidaria no demostrada, se utilice a los enfermos de cáncer, que merecen toda la ayuda y todo el apoyo, para que una supuesta organización muy criticada en algunos foros, con un fin que no está determinado, se lucren a costa de un bien público. No es posible pronunciarse en una u otra opción sin los informes oportunos y sin las garantías precisas, y ello por sentido de responsabilidad que debe tener todo representante de los ciudadanos.En definitiva, el PP, ganara o perderá, se equivocará, pero honradamente nunca actuará por otros intereses que no sean los generales.

